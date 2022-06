Tottenham vence disputa e acerta com Richarlison para temporada

O Totteham acertou com o Everton e venceu a disputa para contratação do atacante da Seleção Brasileira por 50 milhões de libras (cerca de 313,6 milhões de reais). Depois de quatro temporadas no lado azul de Liverpool, Richarlison chega no gigante londrino a pedido do treinador Antônio Conte.

A contratação alçou Richarlison ao top 10 brasileiros com as vendas mais caras do futebol. Ele ocupa agora a 8ª posição atrás do meia Fred, do Manchester United. O jogador de 25 anos está de férias em sua cidade natal, Nova Venécia (ES), e realizará exames médicos no Brasil para acertar em definitivo com o Spurs.

Em 152 partidas com a camisa do Everton, o atacante anotou 53 gols e 14 assistências, sendo fundamental para a equipe do Goodison Park. O sucesso com a camisa azul e branca deu status para Richarlison vestir a camisa da Seleção Brasileira e se colocar como um dos candidatos ao ataque de Tite na Copa do Catar.

DISPUTA PELO ATACANTE

O Tottenham venceu concorrência do Chelsea para acertar com o camisa 7 do Everton. O outro gigante de Londres fez proposta na tentativa de dar um "chapéu" no rival. O clube ofereceu algo em torno de 60 milhões de libras, mas sem efeito, o jogador já estava certo com os Tooffes.