Tottenham perde de virada em despedida de Lucas Moura

Tottenham e Brentford abriram a 37ª e penúltima rodada do Campeonato Inglês na manhã deste sábado em confronto direto entre os times londrinos por vagas nas competições europeias da próxima temporada. Após dominar o primeiro tempo, o Tottenham voltou irreconhecível do intervalo e levou a virada por 2 a 1. Na reta final, o Brentford pressionou no ataque e ainda marcou o terceiro, decretando a vitória por 3 a 1.

Com a derrota, o Tottenham pode perder as chances de ir para a Liga Europa já nesta rodada. Para isso se confirmar, basta o Brighton & Hove Albion vencer apenas um dos três jogos que terá pela frente no campeonato. O Tottenham está em sétimo, com 57 pontos e 37 jogos realizados e pode ficar de fora até da Liga Conferência. Logo atrás vem o Brentford, em nono, com 56 pontos e também 37 jogos. O time ainda sonha com uma combinação de resultados que poderia garantir uma vaga na Liga Conferência, o que seria a primeira competição europeia da história do clube, que já faz campanha histórica no Campeonato Inglês. Entre eles está o Aston Villa, em oitavo, com 57 pontos e dois jogos pela frente.

A partida da penúltima rodada do Campeonato Inglês marca a despedida do Tottenham da sua torcida na atual temporada. Diante do Brentford, Lucas Moura, que entrou no segundo tempo, fez sua última partida no Tottenham Hotspur Stadium diante da torcida. O jogador foi ovacionado pelos torcedores. O clube inglês e Lucas confirmaram na última quinta-feira que o brasileiro de 30 anos não renovará seu contrato com o time de Londres. O jogador afirmou que pretende continuar atuando na Europa, em outro clube.

COMO FOI O JOGO

Não demorou muito para o primeiro gol da partida sair. Aos 7 minutos, em cobrança de falta na entrada da área, Harry Kane recebeu bola rolada e finalizou no ângulo para marcar um golaço e fazer 1 a 0 para o Tottenham. O time da casa dominou a primeira etapa do confronto, praticamente não sofreu perigo do Brentford e ainda teve oportunidades de ampliar o placar, mas parou no goleiro e na defesa do time rival.

O Brentford acordou na segunda etapa e também marcou gol logo nos primeiros minutos, igualando o placar por 1 a 1. Mbeumo recebeu na entrada da área aos 5 minutos, puxou a bola para a perna canhota e finalizou cruzado no cantinho, sem chances para o goleiro.

Após primeiro tempo apagado do Brentford e os Spurs desperdiçarem chances de ampliar, o time visitante voltou mais ligado do intervalo e foi buscar a virada, novamente com Mbeumo, que chegou a nove gols na temporada. O atacante do Brentford recebeu na ponta direita, avançou para cima da marcação de Ben Davies e finalizou cruzado para vencer o goleiro do Tottenham, aos 16 minutos, 2 a 1.

Totalmente irreconhecível em relação ao primeiro tempo, o Tottenham chegou aos 30 minutos do segundo tempo sem finalizar na direção do gol do Brentford, confirmando toda a instabilidade do clube na temporada. Sem se encontrar no ataque, o Tottenham ainda levou o terceiro gol na reta final, aos 42 minutos. Skip vacilou na saída de bola e foi desarmado. Mbeumo tocou para Wissa apenas finalizar frente a frente com o goleiro e fazer 3 a 1, decretando a vitória do Brentford.

Nos acréscimos, o time da casa ainda tentou descontar com Richarlison, que finalizou com muito perigo por duas vezes e em ambas parou no goleiro David Raya. O Tottenham finaliza sua campanha na Premier League contra o Leeds fora de casa, em Manchester, no próximo domingo, às 12h30. No mesmo dia e horário, o Brentford jogará em casa contra o Manchester City, que pode confirmar o tricampeonato da competição já neste fim de semana.