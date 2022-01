Tottenham marca nos acréscimos e volta a sonhar com o G4 na Premier League

O Tottenham conquistou nos acréscimos uma vitória suada diante do Watford pela Premier League neste sábado. Após muita pressão e grandes defesas do goleiro Bachmann, Sánchez marcou o gol da vitória nos acréscimos após cobrança de falta de Son.

Com a vitoria, o clube chegou ao 5º lugar com 33 pontos, apenas dois do rival Arsenal, qiue tem 35. O Watford é o 17º com 13 e ameaçado de rebaixamento.

O jogo

No primeiro tempo, o Tottenham teve mais volume de jogo e a chance de abrir o marcador. Aos 25 minutos, Reguilón recebeu passe na entrada da área e bateu para grande defesa de Bachmann. A segunda grande oportunidade surgiu após os Spurs recuperaram a bola no campo de defesa do Watford, Kane ter recebido a bola livre de marcação, mas o centroavante finalizou e a bola tirou tinta da trave.

Logo aos cinco minutos da segunda etapa, Lucas recebeu passe pelo lado direito, limpou a marcação e bateu para defesa de Bachmann. No ataque seguinte, Kane fez jogada individual, girou em cima da defesa adversária e finalizou para outra intervenção do goleiro. O Watford respondeu com King avançando no ataque e soltando um balaço de fora da área para Lloris espalmar com os dedos para escanteio.

Milagre e gol

Aos 26 minutos, Lucas fez um lançamento para Son dentro da área, o sul-coreano finalizou de primeira e Bachmann operou um milagre para impedir o tento dos visitantes. Nos acréscimos, Sánchez aproveitou cobrança de falta do camisa sete e anotou o gol da vitória dos Spurs.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte