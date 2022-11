Tottenham e Eintracht vencem no grupo D e vão às oitavas da Champions

Tottenham e Eintracht são os classificados do Grupo D e estão nas oitavas da Champions League. Em Marselha, o Tottenham avançou como líder da chave graças à vitória fora de casa sobre o Olympique de Marselha por 2 a 1, resultado que deixou a equipe francesa de fora de todas as competições europeias.

Os donos da casa dominaram o primeiro tempo e a briram o placar com um gol de cabeça de Chancel Mbemba. Mas o Tottenham se mostrou mais ambicioso na segunda etapa e empatou com uma cabeçada de Clément Lenglet antes de vencer nos últimos instantes com um chute do dinamarquês Pierre-Emile Höjbjerg.

Eintracht

Em Lisboa, o jovem Randal Kolo Muani marcou o gol da vitória para os alemães,campeões da Liga Europa em 2022. Um empate era suficiente para aequipe portuguesa se classificar para as oitavas de final da Liga dos Campeões, mas terá de se contentar com sua vaga nas oitavas definal da Liga Europa. Liderados por Mario Götze, que aos 30 anos vive uma segunda grande fase, os alemães reagiram após sofrerem um gol do brasileiro Arthur Gomes. O meio-campista japonês Daichi Kamada empatou de pênalti,antes do gol de Kolo Muani com um chute forte de pé direito de dentro da área.

No final desta sexta e última rodada, o Frankfurt terminou em segundo no grupo D,atrás do Tottenham,enquanto o Marselha ficou fora de todas as competições europeias. O Sporting não poderá assim acompanhar os demais clubes portugueses, Benfica e Porto, nas oitavas definal.