O Tottenham derrotou o Burnley nesta domingo (15), por 1a 0 pela 37ª rodada da Premier League.

O artilheiro Harry Kane marcou o único gol da partida, aos 45 do primeiro tempo, de pênalti.

Com o resultado, o Tottenham entrou no G-4 do campeonato inglês

Ficha técnica de Tottenham x Burnley

Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres

Data: 08:00h (de Brasília), domingo, 15 de maio

Árbitro: K. Friend