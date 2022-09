Torneio de golfe em Aquiraz irá reunir mais de 60 atletas

Acontece neste final de semana a 10ª edição do Torneio Interclubes Norte/Nordeste de Golfe, no complexo Turístico Aquiraz Riviera. São esperados mais de 60 jogadores de clubes de golfe de cinco estados, para a disputa da categoria única ‘Stroke Play’ por equipe em 36 buracos.

Segundo a organização do evento, o Torneio Interclubes Norte /Nordeste Aquiraz Riviera é um dos principais eventos de golfe do calendário do Clube de Golfe do Aquiraz Riviera e do Nordeste, sendo reconhecido pela Federação Pernambucana de Golfe e a Confederação Brasileira de Golfe (CBG).

As disputas começam no sábado (3) e, no domingo (4), último dia da competição, acontece a entrega das premiações e confraternização entre os golfistas, patrocinadores e convidados.