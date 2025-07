Torneio de Futebol 7 Ceará Cup 2025 começa nesta sexta-feira (25)

O torneio Ceará Cup 2025, disputado na modalidade Futebol 7, será realizado neste fim de semana, com os jogos começando nesta sexta-feira (25). A final acontece no domingo (27), quando será conhecido a grande campeão da edição. Na competição, 24 equipes estão inscritas, divididas em 8 grupos com 3 equipes cada.

Além do título, o campeão da Ceará Cup 2025 garante vaga no Campeonato Brasileiro de Futebol 7, que será realizado em novembro, na cidade de São Paulo.

A competição reúne clubes tradicionais de diversas regiões do estado. Na fase de grupos, as equipes do Grupo A enfrentarão as do Grupo B; os do C enfrentarão os do H, os times do E contra F e os do grupo G contra o H. As 16 melhores colocadas vão passar para a fase eliminatória: tendo oitavas de final, quartas de final, semifinal e final. Os jogos acontecem no Complexo Academy Italiana, no bairro Luciano Cavalcante.

Do interior do Ceará, as seguintes equipes vão participar:

• Itarema Fut7 (Itarema)

• União Crato (Crato)

• Potiretama (Potiretama)

• Veloz (Ibaretama)

• Top Sports (Aracati)

• Pacoti Fut7 (Pacoti)

• WRC (Canindé)

• Barreira Fut7 (Barreira)

Já sobre os times de Fortaleza e da Região Metropolitana, os confirmados são:

• Laranja Mecânica

• Floresta FC

• Benfica (Cascavel)

• Bola Cheia

• Meninos da Vila (Cascavel)

• PSG (Maracanaú)

• Baladeiruz

• Atlético Sul

• Novo Pratius (Pindoretama)

• Meraki

• Roma Wolfs (Maracanaú)

• Marias

• Caucaia Fut7 (Caucaia)

• CP Raio PMCE

• RKES

• SR (Aquiraz)

* Sob supervisão de João Bandeira Neto