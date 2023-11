Torcidas organizadas do Fortaleza têm acesso liberado ao estádio, mas terão de promover ações de paz

As torcidas organizadas do Fortaleza, punidas após episódios de violência no estádio, vão poder entrar novamente na Arena Castelão já no próximo jogo do time, no dia 18 de novembro, contra o Cruzeiro. Para isso, os grupos terão de promover ações de conscientização contra a LGBTFobia e, juntos, promover a cultura de paz. A decisão ocorreu nesta quarta-feira (8), em reunião de representantes do Ministério Público do Ceará, que também cobrou a entrega da relação completa dos associados.

O MP, por meio do Nudtor (Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor) cobrou que as torcidas organizadas Força da Galera (ex-TUF) e Irmandade Tricolor (ex-JGT) entreguem informações como nome completo, endereço e fotografia de cada integrante dos grupos, para que o acesso não seja proibido. A decisão também vale para todas as outras TOs. A apresentação desses dados está prevista no artigo 178, parágrafo 4°, da Lei nº 14.597/2023 (Lei Geral do Esporte).

Além das TOs e do MP, participaram do encontro representantes do Fortaleza Esporte Clube, da Secretaria da Diversidade do Estado; e da Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol) da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Para os dois jogos seguintes, nos dias 23 e 25 de novembro, o MP ressalta que o acesso à Arena Castelão estará condicionada à apresentação dos dados de todos as associados. Além disso, a regularização junto à Receita Federal (com criação de CNPJ e mudança do nome fantasia).