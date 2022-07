Torcidas de Fortaleza e Ceará estão entre as maiores do Brasil, diz pesquisa; veja os números

Fortaleza e Ceará estão entre os 20 times com as maiores torcidas do Brasil. Os clubes cearenses aparecem em 13º e 17º, respectivamente. O levantamento é do jornal O Globo com o instituto Ipec, publicado nesta terça-feira (19).

O Bahia é o primeiro nordestino do ranking, na 11ª posição. O Fortaleza vem em 13º, superando o Fluminense (15º) e o Sport (14º).

Já o Ceará está em 17º. Vitória (18º) e Santa Cruz (20) são outros clubes da região que aparecem no levantamento.

O Flamengo lidera a lista sendo seguido pelo Corinthians. Em seguida, estão São Paulo, Palmeiras, Vasco e Grêmio.

CONFIRA O RANKING:

Flamengo: 21,8% Corinthians: 15,5% São Paulo: 8,2% Palmeiras: 7,4% Vasco: 4,2% Grêmio: 3,2% Cruzeiro: 3,1% Inter: 2,2% Santos: 2,2% Atlético-MG: 2,1% Bahia: 1,7% Botafogo: 1,3% Fortaleza: 1,3% Sport: 1,2% Fluminense: 1,1% Paysandu: 0,9% Ceará: 0,8% Vitória: 0,7% Seleção brasileira: 0,7% Santa Cruz: 0,6%

O jornal informou que foram realizadas 2 mil entrevistas presenciais entre os dias 1º e 5 de julho. Pessoas de 126 municípios do Brasil foram ouvidas. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. O índice de confiança da pesquisa é de 95%.