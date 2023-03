Torcida prepara mosaico realista para jogo entre Fortaleza e Cerro Porteño

A torcida do Fortaleza está preparando um mosaico para a partida diante do Cerro Porteño, pela terceira fase da pré-Libertadores 2023. Com um projeto denominado “Savana Tricolor”, a expectativa é realizar uma festa nas arquibancadas da Arena Castelão instantes antes da bola rolar. O duelo entre as equipes acontece nesta quinta-feira (9), às 19h.

De acordo com a “Equipe Mosaico”, responsável pela montagem da festa, o mosaico para a partida contra o Cerro Porteño será inovador. A expectativa é de um mosaico com desenho realista, utilizando uma paleta com mais de dez cores. Também existe a possibilidade de um mosaico de LED, em todos os setores da Arena Castelão.

PARCIAL DO PÚBLICO

40.511 torcedores já confirmaram presença para acompanhar o duelo entre Fortaleza e Cerro Porteño (PAR). De acordo com os números divulgados pelo Fortaleza, são 27.408 torcedores garantidos através da modalidade check-in de sócio-torcedor e mais 13.103 ingressos vendidos pelo clube.

Na segunda fase da pré-Libertadores 2023, o Fortaleza eliminou o Deportivo Maldonado (URU) diante de casa cheia. No jogo de volta, 52 mil torcedores estiveram presentes na Arena Castelão para acompanhar a goleada do Leão sobre o rival adversário por 4 a 0. Não houve mosaico da torcida no duelo.