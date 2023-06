Torcida do Santos protesta antes de jogo com Corinthians: 'Diretoria omissa e elenco vagabundo'

A fase do Santos não é das melhores e um grupo de torcedores santistas resolveu cobrar o elenco, a comissão técnica e a diretoria do clube antes do clássico com o Corinthians, que ocorre na próxima quarta-feira. Na manhã deste sábado, apoiadores do clube protestaram pelos resultados recentes do time alvinegro no CT Rei Pelé.



Com direito a faixas, gritos de ordem e até mesmo caixões de papelão, os santistas exigiram uma melhora na desempenho do time "Fora todo mundo! Diretoria omissa e elenco vagabundo", "Se na quarta-feira não ganhar, o pau vai quebrar" e "Não é mole não, elenco frouxo que não ganha no alçapão", foram alguns dos gritos entoados.

Legenda: torcida do santos protesta no CT Rei Pelé Foto: Reprodução / Redes Sociais



Protesto pesado

Os principais alvos do protesto foram os membros do Comitê de Gestão do clube. Andres Rueda, José Carlos de Oliveira, Rafael Leal, Renato Hagopian e Dagoberto Oliva tiveram imagens de seus rostos afixadas em caixões de papelão produzidos por santistas.



"Não é mole não, o CG é o câncer do Peixão", cantavam os torcedores. "Rueda falador, tô até hoje esperando jogador" e "Não é mole não, é o pior presidente da história do Peixão" foram gritos de ordem direcionados ao presidente Andres Rueda.





Críticas

O técnico Odair Hellmann também ouviu gritos direcionados ao seu trabalho. "Odair, vai se f..., torcedor de várzea é melhor do que você". Outro que foi bastante criticado foi o zagueiro Eduardo Bauermann. Afastado do clube após ter seu nome citado na Operação Penalidade Máxima, o defensor não foi poupado pela torcida. Em determinado momento da manifestação, pipocas foram atiradas na porta do Centro de Treinamento.



Após o protesto, lideranças da torcida organizadas foram convidadas a entrar no CT Rei Pelé para conversar com a comissão técnica e o grupo de jogadores que está concentrado no local para o clássico contra o Corinthians.