Torcida do Palmeiras faz festa no CT antes de viagem do elenco para o Uruguai

A torcida do Palmeiras se despediu dos jogadores com festa na frente da Academia de Futebol no início da tarde desta terça-feira (24). O ônibus com os jogadores e a comissão técnica deixou o CT às 13h a caminho do aeroporto de Guarulhos, onde embarca às 15h para Montevidéu, no Uruguai. No sábado, às 17h, no estádio Centenário, o time decide a Libertadores com o Flamengo.

Até mesmo os jovens das categorias de base e funcionários do clube participaram da festa. Eles formaram um corredor para a saída do ônibus. Weverton, Felipe Melo, Breno Lopes e Rony apareceram ao lado do motorista e acenaram para a torcida.

As uniformizadas distribuíram sinalizadores e levaram bandeiras, incluindo as de mastro, e instrumentos para apoiar os atletas. O hino do Palmeiras foi cantado repetidas vezes, bem como as músicas mais conhecidas da Mancha Alviverde, com trechos como "a taça Libertadores é obsessão" e "tem que jogar com alma e coração".

Logística no Uruguai

Em Montevidéu, o elenco vai treinar no Estádio Gran Parque Central, do Nacional. As duas atividades antes da decisão serão fechadas para imprensa. Os treinos estão marcados para as 17h. Na sexta (25), Abel Ferreira e mais um atleta dão entrevista.

Atual campeão, o Palmeiras busca o tricampeonato da Libertadores O time alviverde vai disputar a 6ª final continental, assim como em 1961, 1968, 1999, 2000 e 2020. Na temporada passada, para ficar com taça, derrotou o Santos por 1 a 0.