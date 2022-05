Faixa da torcida do Napoli admite roubo de carro de técnico do clube

Uma torcida organizada do Napoli, da Itália, realizou um protesto direcionado a Luciano Spalletti, técnico do clube. O grupo apresentou uma faixa em que assumem que roubaram o carro do treinador, furtado no ano passado, e que a devolução só iria ocorrer se o treinador deixar o time.

“Spalletti, vamos devolver seu Panda (modelo do automóvel), desde que você saia”, é a mensagem deixada nos arredores do estádio Diego Armando Maradona, onde a equipe manda as partidas.

Legenda: A torcida do Napoli colocou uma faixa em protesto no estádio Diego Armando Maradona, na Itália Foto: divulgação / Napoli

O texto ainda contém a data do dia em que o veículo foi furtado: 16 de outubro de 2021. Spalletti ainda prestou um boletim de ocorrência, mas a investigação não apontou um suspeito pelo crime.

Na atual temporada, o Napoli foi eliminado da Copa da Itália e da Liga Europa. No Campeonato Italiano, o time brigou pela liderança no início, mas perdeu força e não tem mais chance de título.