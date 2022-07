Torcida do Fortaleza vai até a Argentina para apoiar time na Libertadores; veja imagens

A torcida do Fortaleza está na Argentina para acompanhar o clube em mais um momento histórico. Após empate no jogo de ida, o Tricolor do Pici segue vivo na busca pela vaga inédita nas quartas de final da Libertadores. A equipe enfrenta o Estudiantes nesta quinta-feira (7), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em Buenos Aires.

Até a publicação desta matéria, cerca de 400 ingressos haviam sido vendidos para os tricolores. O grupo se organiza para ir até Puerto Madero, local de onde sairá comitiva de ônibus para o duelo em La Plata. A saída será por volta das 18h, com 50 minutos de viagem até o estádio.

O Diário do Nordeste e a Verdinha transmitem o jogo ao vivo e em tempo real.

Torcida do Fortaleza presente na Argentina:

Legenda: Os torcedores do Fortaleza viajaram até a Argentina para apoiar o time cearense Foto: Rodrigo Idelfonso / VC Repórter

