Torcida do Fortaleza prepara três mosaicos para o Clássico-Rei de hoje

A torcida do Fortaleza planeja três mosaicos para o Clássico-Rei desta quarta-feira (1). Além de um permanente, háverá um 3D e outro de papel. O Tricolor do Pici enfrenta o Ceará, maior rival, na Arena Castelão, às 20h30.

O jogo é válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Diário do Nordeste a Verdinha transmitem o duelo ao vivo.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, a Equipe Mosaico pede que todos cheguem cedo ao estádio. Não é a primeira vez que os tricolores apresentam três mosaicos na arquibancada.

Em 2019, no segundo jogo da final do Cearense, a torcida formou três imagens diferentes no Castelão. Foi a primeira da América do Sul a ter um mosaico permanente.