Torcida do Fortaleza prepara grande festa para duelo contra o América-MG na Copa Sul-Americana

O Fortaleza vive um grande momento na Copa Sul-Americana. Pela primeira vez nas quartas de final da competição, o Leão vai encarar o América-MG de olho em uma vaga inédita na semifinal. Para o duelo de volta, marcado para o dia 31 de julho, a torcida tricolor promete fazer uma grande festa no apoio ao time.

O grupo responsável por produzir os tradicionais mosaicos que encantam o Brasil e o mundo está confeccionando 50 mil bandeirinhas para tornar o duelo ainda mais inesquecível para os torcedores que forem ao estádio. Até o momento, já foram feitas 10.200 bandeirolas, cerca de 20% do total estipulado.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Victor Martins, responsável pela organização da ação, afirmou que a ideia é preencher todo o Castelão com bandeirinhas tricolores.

"Pretendemos fazer as 50 mil bandeirinhas de TNT com mastro de plástico, já que é o que a Conmebol nos permite. A gente espera que a Nação Tricolor mais uma vez chegue junto e que possamos conseguir atingir esse objetivo de preencher todo o Castelão de bandeirinha. Nós já fizemos alguns mosaicos de bandeirinha no passado e muita gente nos cobra para fazer mais vezes. Como a Conmebol nos restringe tanto, decidimos usar nesse momento", disse.

Os torcedores que desejarem contribuir com a realização da festa podem doar qualquer valor pela chave Pix (85) 997699528. Victor ressaltou que uma rifa ainda será lançada para angariar ainda mais recursos para a confecção das bandeirinhas.

"Vamos estar lançando uma rifa com o ponto no valor de R$ 0,75 e vamos fazer algumas promoções para a venda de 10 pontos. As doações podem ser feitas em qualquer valor via Pix. Qualquer valor é válido para que façamos uma grande festa", completou.

PALCO DO DUELO AINDA NÃO FOI CONFIRMADO

A Conmebol divulgou a tabela dos confrontos das quartas de final da Copa Sul-Americana sem a confirmação oficial do jogo entre Fortaleza e América-MG para a Arena Castelão. O estádio aparece com um asterisco e a condição de "a confirmar".

Legenda: Conmebol está insatisfeita com gramado do Castelão Foto: divulgação / Sejuv

Em apuração realizada, o Diário do Nordeste constatou que a Conmebol está insatisfeita com a condição do gramado do Castelão e por isso não apontou o estádio de forma definitiva. Uma vistoria da entidade sul-americana deve ocorrer na praça esportiva antes da data da partida, marcada para 31 de agosto, para assim confirmá-la ou não como local do jogo. A expectativa é de que a visita ocorra no dia 18 de agosto.

Legenda: Gramado da Arena Castelão vem recebendo inúmeras críticas. Foto: Fabiane de Paula / SVM

Inclusive, na última segunda-feira (14), o Governador do Estado, Elmano de Freitas, anunciou que Ceará e Fortaleza realizarão uma partida cada fora da Arena Castelão. Os times devem jogar no Estádio Presidente Vargas. A decisão foi tomada para preservar o gramado e também para que o maior palco do futebol cearense passe por melhorias estruturais como a instalação de um novo telão e a iluminação de LED.

CAMINHO PARA A SEMIFINAL

Para avançar à semifinal e seguir fazendo história na Sul-Americana, o Fortaleza terá um difícil confronto diante do América-MG. As duas equipes se enfrentam pelo jogo de ida no dia 24 de julho, às 19h, na Arena Independência. Já o jogo da volta está marcado para o dia 31, às 19h, (a princípio) na Arena Castelão.

No Brasileirão, o Coelho não faz uma boa competição, mas o time tem desempenhando um bom papel na Sula, eliminando clube tradicionais como Colo Colo-CHI, na segunda fase, e Millonarios-COL, na fase de grupos. Nas oitavas, o time mineiro superou o Bragantino nos pênaltis após dois empates.