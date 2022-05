Torcida do Fortaleza prepara festa para receber time no aeroporto

Mais um aerolaion vem aí! A torcida tricolor prepara grande festa para receber o Fortaleza no aeroporto da capital cearense após conquista da vaga inédita nas oitavas da Libertadores. A delegação sai de Santiago, no Chile, com destino a Fortaleza durante a tarde desta quinta-feira (26). O grupo chega à capital cearense, em voo fretado, à noite.

Por volta das 19h30, os tricolores vão se reunir no Aeroporto Internacional Pinto Martins de vermelho, azul e branco. Com batuque, cantoria, fogos e muita festa vão abraçar o time que venceu o Colo-Colo e avançou de fase na Liberta. A convocação nas redes sociais já foi lançada.

O Fortaleza venceu o Colo-Colo por 4 a 3 e garantiu a segunda vaga do Grupo F nas oitavas da Libertadores. Silvio Romero, Moisés (2) e Pikachu marcaram os gols da partida realizada nesta quarta-feira, no Estádio Nacional. O técnico Juan Pablo Vojvoda disse estar orgulhoso da equipe e avaliou a temporada.