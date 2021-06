Torcida do Fortaleza homenageia profissionais de saúde com mosaico: “aos heróis, obrigado”

Os profissionais de saúde que combatem a pandemia de Covid-19 serão homenageados no jogo entre Fortaleza e Internacional deste domingo (6) na Arena Castelão. Através de um mosaico, a principal torcida organizada do clube cearense, TUF, preparou um agradecimento aos médicos e escreveu a frase: "Aos heróis, obrigado”.

A imagem ocupa o setor central superior e bossa nova. No estádio, outros dois mosaicos foram preparados, mas com alusões à própria TUF e à organizada JGT.

As imagens serão exibidas pela TV Verdes Mares, com transmissão ao vivo do confronto da Série A do Brasileiro. A bola rola às 16h, válida pela 2ª rodada nacional. O Diário do Nordeste acompanha o duelo em tempo real, com áudio da Rádio Verdes Mares e os Craques da Verdinha.

