Torcida do Fortaleza lota treino aberto em apoio ao time antes de Clássico-Rei

Equipe entra em campo nesta quinta-feira

Escrito por
Crisneive Silveira, Fernanda Alves e Ian Laurindo jogada@svm.com.br
(Atualizado às 18:29)
Jogada
Legenda: Torcedores do Fortaleza lotam treino aberto do Tricolor.
Foto: Fernanda Alves/SVM

O Fortaleza abriu os portões da sede do clube para receber a torcida antes do último Clássico-Rei do ano. Nesta quarta-feira (5), os tricolores lotaram as arquibancadas do Alcides Santos para apoiar o time antes do duelo decisivo da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diversos torcedores lotaram o espaço, com direito a batuques e cânticos, para acompanhar as atividades de preparação da equipe.

No primeiro turno, o Leão foi superado pelo rival por 1 a 0. Na zona de rebaixamento da competição, a equipe comandada por Martín Palermo ainda luta para escapar do descenso. 

