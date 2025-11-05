Torcida do Fortaleza lota treino aberto em apoio ao time antes de Clássico-Rei

O Fortaleza abriu os portões da sede do clube para receber a torcida antes do último Clássico-Rei do ano. Nesta quarta-feira (5), os tricolores lotaram as arquibancadas do Alcides Santos para apoiar o time antes do duelo decisivo da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diversos torcedores lotaram o espaço, com direito a batuques e cânticos, para acompanhar as atividades de preparação da equipe.

No primeiro turno, o Leão foi superado pelo rival por 1 a 0. Na zona de rebaixamento da competição, a equipe comandada por Martín Palermo ainda luta para escapar do descenso.

