Torcida do Fortaleza homenageia Vini Jr. antes do jogo contra San Lorenzo

Ataques, defesas, gols, comemorações, hospitalidade e homenagens marcaram o jogo entre Fortaleza e San Lorenzo, nesta quarta-feira, (24), na Arena Castelão pela Sul-Americana. A torcida Tricolor aproveitou a oportunidade durante a execução do hino nacional e se solidarizou com Vinícius Jr., brasileiro e atacante do Real Madrid, vítima de racismo na Espanha.

Os braços erguidos com punhos fechados, espalhados por todos os setores do estádio, acompanhavam o hino brasileiro cantado à capela pelos torcedores e mostravam, para os espectadores daquela noite, que o estádio também é um lugar para todos.

Legenda: Torcida do Fortaleza homenageia Vini Jr. antes do jogo contra o San Lorenzo Foto: Giovanna Borges/SVM

O EPISÓDIO

Vinícius Jr. foi alvo de insultos racistas na partida contra o Valencia pelo Campeonato Espanhol. O jogador cobrou providências para a Federação Espanhola de Futebol e para a La Liga. As medidas cabíveis estão sendo adotadas e criminosos já foram presos na Espanha.

APOIO TRICOLOR

A torcida do Fortaleza, costumeiramente, realiza festas e mosaicos apoiando o clube, fazendo comemorações e não deixam as causas passarem em branco. No dia 5 de maio, ainda em 2022, contra o River Plate, pela Libertadores, a torcida tricolor fez um mosaico antirracista. Naquele período, a torcida dos clubes brasileiros estavam sendo, contínuamente, alvos de insultos racistas pelas torcidas estrangeiras.

Legenda: Mosaico permanente do Fortaleza pede "Stop Racism" Foto: Matheus Amorim / FEC

"Stop racism", em inglês, foi o primeiro mosaico exibido na partida pela torcida tricolor.

Legenda: O Fortaleza montou um mosaico com a frase Juntos na Luta" contra o racismo diante do River Plate Foto: Matheus Amorim / Fortaleza

No segundo mosaico, a frase "Juntos na luta" estampavam os setores centrais da Arena Castelão.

CALENDÁRIO DO FORTALEZA

Pela Sul-Americana, o Fortaleza volta à campo contra o Estudiantes de Mérida no dia 6 de junho, às 19h, no estádio Olímpico Metropolitano de Mérida, na Venezuela. Na competição, o Leão ocupa o 1º lugar do Grupo H com 12 pontos, em quatro partidas, seguido pelo San Lorenzo, com apenas quatro pontos.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto