Torcida do Fortaleza homenageia pontos turísticos cearenses em mosaico de jogo com CRB

A torcida do Fortaleza preparou um mosaico com homenagem aos pontos turísticos cearenses. O projeto, denominado “sou nordestino, sou tricolor”, será exibido na Arena Castelão nesta quinta-feira (29), às 16h30, quando o time encara o CRB/AL pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

A produção foi de membros da Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF). Na arquibancada foram formadas imagens para lembrar a Pedra da Galinha Choca, em Quixadá, a estrela da Canoa Quebrada, em Aracati, além do Centro Dragão do Mar e da Estátua de Iracema, ambos na Capital.

O escudo do clube foi posicionado acima das demais figuras. Em nota, a TUF ressaltou o desejo de homenagear o estado no confronto nordestino. “Nós temos orgulho de ser nordestino, e o nosso amado Fortaleza é o orgulho do Nordeste, sem dúvida alguma. Somos nordestinos com orgulho e temos time para torcer”, escreveu em publicação.

O confronto tem transmissão ao vivo da Rádio Verdes Mares e tempo real do Diário do Nordeste. O jogo de volta está marcado para a próxima quarta (4), às 16h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió/AL.