Torcida do Fortaleza esgota ingressos e check-ins para Clássico-Rei

O Fortaleza divulgou nesta quinta-feira (3) que os ingressos e check-ins para o primeiro Clássico-Rei do ano já estão esgotados. Foram colocados à venda 19.171 ingressos para a partida diante do Ceará. Com mando de campo do Leão, o jogo ocorre no sábado (5), às 17h45, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste.

Os ingressos para o duelo começaram a ser vendidos na quarta-feira (2), o Tricolor terá 74% da capacidade atual do Castelão disponível para a sua torcida, um total de 14.171 assentos, enquanto o Vovô ficará com 5.000 lugares, ou 26%.