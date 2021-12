Torcida do Fortaleza comemora vitória com show luminoso e fogos de artifício; veja fotos e vídeo

A histórica campanha do Fortaleza Esporte Clube na Série A do Campeonato Brasileiro 2021 chegou ao fim nesta quinta-feira (9) com vitória contra o Bahia, de virada, por 2 a 1. O triunfo diante dos baianos garantiu o Tricolor do Pici na 4ª colocação - feito inédito para um nordestino na competição.

Após o apito final, a comemoração da torcida foi do tamanho dos feitos inéditos conquistados pelo Leão do Pici na temporada. O show pirotécnico e o mosaico de LED deram cores à Arena Castelão. Antes mesmo do início do jogo, os tricolores já vibravam.

Confira a festa da torcida do Fortaleza pós-jogo:

Legenda: Mais de 50 mil torcedores acompanharam a vitória do Fortaleza na Arena Foto: Alexandre Mota