Torcida do Fluminense protesta contra elenco e Abel Braga após eliminação na Libertadores

A delegação do Fluminense foi alvo de protestos de torcedores na manhã desta quinta-feira (17), no aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, após a eliminação na fase eliminatória da Libertadores para Olimpia-PAR nos pênaltis. Um dos alvos foi o técnico Abel Braga, que conversou com o grupo.

Segundo o ge, cerca de 15 pessoas estiveram no local e até iniciaram uma briga generalizada com os seguranças do time carioca. O volante Felipe Melo também falou com os membros da torcida.

O presidente Mário Bittencourt foi o mais xingado, sendo inclusive encurralado. O dirigente conseguiu deixar o equipamento apenas com escolta, se deslocando para um carro particular no aeroporto.

O próximo jogo do Fluminense será na segunda-feira (21), contra o Botafogo, pela ida da semifinal do Campeonato Carioca. O confronto ocorre no estádio Nilton Santos (o Engenhão), às 20h.

O jogo

A confiança virou tristeza no Fluminense, que perdeu para o Olimpia-PAR no tempo normal, por 2 a 0, e depois nos pênaltis, por 4 a 1, no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai, e foi eliminado na terceira fase da Libertadores.

O time brasileiro entrou em campo com vantagem após ter vencido o confronto de ida, por 3 a 1, no Engenhão. Contudo, nesta quarta (16) os brasileiros não foram bem, sentiram a pressão do estádio lotado e acabaram não conseguindo a vaga na fase de grupos do campeonato.

Nas cobranças de pênalti, o Fluminense desperdiçou as duas primeiras com Willian "Bigode" e Felipe Melo. Enquanto o Olimpia converteu todas as cobranças e deixou o campo classificado.

Ficha técnica Olimpia-PAR 2 (4) X (1) 0 Fluminense Competição: 3ª fase eliminatória da Libertadores.

Local: Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção (PAR). Gols: Recalde, aos 37 minutos do primeiro tempo. Paiva, aos 43 minutos do segundo tempo.

Árbitro: Roberto Tobar (CHI).

Cartões Amarelos: Olveira, Salcedo, Marcos Gómez, Ortiz, Paiva e Fernando Cardozo (Olimpia); David Braz e Cristiano (Fluminense). Cartão vermelho: Nino (Fluminense). Olimpia: Olveira; Otálvaro, Salcedo, Alcarez e Gamarra (Walter González); Marcos Gómez (Luis Zárate), Ortiz, Alejandro Silva (Paiva) e Fernando Cardozo (Quintana); Derlis González e Recalde (Camacho). Técnico: Júlio Cáceres.

Fluminense: Fábio; Nino, Felipe Melo e David Braz; Calegari (Pineida), André, Martinelli e Cristiano; Luiz Henrique (Willian), Germán Cano (Luccas Claro) e Arias (Gabriel Teixeira) Técnico: Abel Braga.