Torcida do Fluminense fecha o centro do Rio para comemorar o título da Libertadores

O Fluminense não poupou o fôlego na comemoração oficial do título da Copa Libertadores, conquistada há uma semana. Mais de 100 mil torcedores estiveram no centro do Rio de Janeiro para acompanhar o trio elétrico que carregava os jogadores, o técnico Fernando Diniz e a taça da conquista histórica contra o Boca Juniors na final do Maracanã.

Houve muita festa, brincadeiras e também provocações aos rivais Botafogo, Vasco e Flamengo, inclusive incitadas pelos jogadores do tricolor, como o zagueiro David Braz. O jogador de 36 anos também mostrou um caixão com as cores e o símbolo do Boca Juniors de cima do trio elétrico, ao lado da taça da Libertadores. Personalidades e torcedores do clube, como os cantores Xamã e Marvilla, estiveram na comemoração com o elenco. Houve muita festa, brincadeiras e também provocações aos rivais Botafogo, Vasco e Flamengo, inclusive incitadas pelos jogadores do tricolor, como o zagueiro David Braz. O jogador de 36 anos também mostrou um caixão com as cores e o símbolo do Boca Juniors de cima do trio elétrico, ao lado da taça da Libertadores. Personalidades e torcedores do clube, como os cantores Xamã e Marvilla, estiveram na comemoração com o elenco.

Carisma de Diniz

Em dado momento, o técnico Fernando Diniz desceu do carro de som e foi para o meio da torcida, recebendo todo o carinho do público. O treinador, que agora está marcado na história do clube das Laranjeiras, estava acompanhado da família e dos filhos - um deles apareceu com o cabelo pintado meio verde, meio grená, as cores do Fluminense

Legenda: O treinador Fernando Diniz e o elenco foram ovacionados pela torcida do Fluminense Foto: LUCAS MERÇON/FLUMINENSE FC



"Devo estar um dos mais animados, com certeza. Muito emocionante, acho que a torcida merecia mais que todo mundo. Estamos celebrando também pelos que já partiram. Hoje é dia de aproveitar, gastar tudo. Depois é trabalho duro e tentar fazer coisas melhores ainda", disse o treinador.



A festa do elenco começou já no sábado à noite, após o empate em 1 a 1 com o Flamengo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, os jogadores ganham cinco dias de folga para celebrar e ficar com a família, aproveitando a pausa das competições para a Data FIFA.



O próximo compromisso do clube é apenas dia 22 contra o São Paulo no Maracanã, pela 32ª rodada. O jogo será o reencontro do elenco com a torcida e terá a entrega das faixas de campeão da Libertadores.