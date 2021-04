Torcida do Flamengo faz campanha #ForaCeni após derrota para Vasco

Uma parte da torcida do Flamengo iniciou campanha nesta quinta-feira (15) contra a permanência do técnico Rogério Ceni no clube. Com a hashtag #ForaCeni nas redes sociais, torcedores mostraram insatisfação com o comandante após a derrota para o Vasco por 3 a 1, pelo Campeonato Carioca.

O resultado encerrou uma invencibilidade de 17 partidas e cinco anos contra o arquirrival. Na classificação, o Rubro-Negro está na vice-liderança, com 19 pontos, um atrás do Volta Redonda. Já o Vasco soma 13 e segue com expectativas de avançar para a semifinal do Estadual.

As principais queixas envolvem as escalações do ex-goleiro. Adepto de um esquema ofensivo, Ceni muda jogadores de posição, como fez ao deixar o volante Arão na função de zagueiro.

O treinador chegou ao Fla após rescindir com o Fortaleza, em novembro de 2020, para substituir o espanhol Domènec Torrent. Eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, conquistou o Campeonato Brasileiro e a Supercopa do Brasil. O vínculo contratual é até dezembro de 2021.

