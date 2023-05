Torcida do Corinthians realiza protestos no CT e Luxemburgo conversa com manifestantes

A manhã de sábado no CT do Corinthians começou bastante movimentada. Cerca de 200 torcedores corintianos lotaram a porta do centro de treinamento, Joaquim Grava, realizando protestos contra dirigentes e cobrando resultados da equipe alvinegra. O jogador Luan e os outros atletas veteranos da equipe também foram contestados pelos torcedores no protesto.

Uma imagem divulgada na internet mostra um homem deitado dentro de um caixão, presente no protesto, segurando garrafas de bebidas representando o jogador Luan.

No local do protesto estava presente a Polícia Civil de São Paulo e o delegado Cesar Saad aproveitou para conversar com a torcida para esclarecer que o protesto deveria ser pacífico enquanto estivesse acontecendo.

No protesto, os torcedores cantaram frases como "Fora todo mundo! Diretoria omissa e elenco vagabundo" "Bando de c..., tem que ter raça pra jogar no Coringão". "Luan, c..., fora do Timão". "O medalhão, vai se f..., o Coringão não precisa de você". "Honra a camisa. De vagabundo, o Corinthians não precisa" "Time sem vergonha" .

O próximo confronto do Corinthians é contra o Fortaleza, na Neo Químia Arena, na segunda-feira, (8), às 20h (horário de Brasília).

LUXEMBURGO TENTOU CONTER OS ÂNIMOS

Quando a manifestação estava perto do fim, Vanderlei Luxemburgo, atual treinador do Corinthians, foi até os manifestantes conversar com os líderes das organiadas presentes. O técnico recém-chegado pediu aos torcedores tempo para trabalhar. Os manifestantes disseram que vão esperar uma reação da equipe alvinegra nos próximos jogos e deixaram o treinador ciente de que caso os resultados não venham, os protestos continuarão. Luxemburgo já havia pedido para que a manifestação não fosse levada adiante e justificou que os jogadores precisam ser "abraçados" nesse momento.

FASE DO TIMÃO

O Campeonato Brasileiro vai dar início a sua 4º rodada, porém, em três partidas do Timão na competição, a equipe alvinegra soma duas derrotas e uma vitória. Até agora, o Corinthians só venceu na estreia do campeonato, contra o Cruzeiro.