Torcida do Corinthians prepara festa para time na semifinal da Sul-Americana; entenda

A torcida do Corinthians prepara uma grande festa para o primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana. O jogo entre o Fortaleza e o Timão acontece nessa terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. Tanto a torcida como o clube preparam ações para motivar a equipe no jogo de logo mais.

Um mosaico será exibido no setor Leste do estádio, na entrada dos jogadores em campo, fator que não acontece desde o fim do ano passado. Além disso, faixas pequenas serão distribuídas em diferentes setores do estádio.

A torcida corintiana também vai recepcionar a equipe na chegada ao estádio. Os torcedores vão aguardar o ônibus do Corinthians no portão de acesso com bandeiras, instrumentos musicais e sinalizadores. Também foi preparado um show de luzes e uma queima de fogos antes da bola rolar.

Para o jogo, o Corinthians deve contar com casa cheia e com o apoio da torcida. O jogo de volta está marcado para a terça-feira (3), também às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão.