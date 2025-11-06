Torcida do Ceará prepara festa e maior bandeirão do Brasil para o Clássico-Rei; veja detalhes

A Torcida Organizada Cearamor, principal torcida organizada do Ceará, anunciou uma grande festa para o Clássico-Rei desta quinta-feira (6), contra o Fortaleza. Entre as ações prometidas está a exibição do maior bandeirão do Brasil.

“A história se repete! Em 2025, neste clássico a Cearamor vai lançar o maior bandeirão do Brasil, um marco que mostra por que nossa fama é feita nas arquibancadas! Prepare-se… o gigante vem aí!”, disse a torcida em post nas redes sociais.

Legenda: Torcida do Ceará já pode adquirir ingressos para jogo com o Vitória Foto: KID JUNIOR / SVM

De acordo com vídeo publicado nas redes sociais, a primeira etapa da festa será a exibição de um efeito visual 3D nas arquibancadas. Em seguida, serão erguidos dois bandeirões, além de uma festa com papel picado e LED, finalizando com o bandeirão principal e um mosaico permanente.

Ceará e Fortaleza entram em campo nesta quinta-feira (6), às 20h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), em partida válida pela 32ª rodada da Série A do Brasileirão 2025, no Clássico-Rei.