Torcida do Ceará lota sede de clube para acompanhar estreia no Campeonato Cearense; veja vídeo

A torcida do Ceará lotou a sede do clube para acompanhar a estreia do Vovô na temporada. O clube disponibilizou um telão para o torcedor acompanhar a partida deste domingo (21), contra o Maracanã no PV. E 4 mil alvinegros assistiram ao jogo em Porangabuçu, contrastando com o PV vazio, local do jogo.

O Ceará tomou a iniciativa após o Maracanã, mandante do jogo, vender ingressos no preço de R$ 80,00 a inteira e 40,00 a meia. Assim, o clube vendeu ingressos na sede a preço de R$10,00.

Torcida do Ceará lota sede do Clube e acompanha estreia no Campeonato Cearense!



📹Vozão TV pic.twitter.com/MwexxIBoRT — Jogada (@diariojogada) January 21, 2024

O clube informou que 4.050 torcedores compareceram ao Vovozão. O torcedor Renan Viana lembrou o valor cobrado pelo Maracanã para o jogo de hoje.

“Por tudo o que aconteceu nos últimos dias, ficou complicado pra muita gente ir ao estádio para o jogo. Poder acompanhar tudo aqui na sede fez todo mundo sentir o clima de estádio. Na semana que vem, estaremos lá no PV”, afirmou, ao site oficial do clube.