Torcida do Ceará é suspensa por exibir mosaico com vilão de Os Simpsons no Clássico-Rei

A Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) informou, nesta quinta-feira (18), a aplicação de punição de quatro jogos sem materiais da Torcida Organizada Cearamor (TOC), do Ceará Sporting Club, devido ao mosaico realizado no Clássico-Rei pela Série A do Campeonato Brasileiro, no dia 14 de agosto.

Conforme o documento da corporação, a Cearamor não informou em tempo hábil a execução mosaico. A PMCE também avaliou que a imagem exibida, do personagem Sideshow Bob, do seriado americano “Os Simpsons”, tinha como objetivo incitar a violência contra a torcida do Fortaleza.

A medida educativa de suspensão da utilização/instalação de materiais no estádio, como faixas, bandeiras, mastros, bambos e instrumentos musicais, se aplicará à Cearamor em quatro confrontos da Série A do Campeonato Brasileiro (RB Bragantino x Ceará | Ceará x Athletico-PR | Flamengo x Ceará | Ceará x Santos).

