Torcida do Ceará apoia time em hotel e na saída para Castelão

Se não pode contar com o apoio do torcedor no estádio, os jogadores do Ceará sentiram o calor da torcida alvinegra na saída do hotel do clube e na Praia de Iracema.

No caminho para a Arena Castelão, muitos alvinegros seguiram o ônibus da equipe, realizando uma carreata até a chegada ao estádio.

Nos arredores da praça esportiva, no entanto, a Polícia Militar agiu e impediu a aproximação de torcedores.

Ceará enfrenta o Bahia pela final da Copa do Nordeste. Acompanhe tudo sobre o jogo em tempo real.

