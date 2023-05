Torcida do AZ invade setor visitante e protagoniza briga em partida contra West Ham; veja imagens

O duelo entre AZ Alkmaar, da Holanda, e West Ham, da Inglaterra, pelas semifinais da 'Conference League', terminou em grande confusão. Após a vitória do time inglês por 1 a 0, com gol do espanhol Pablo Fornals, torcedores encapuzados do AZ partiram para cima do setor destinado a torcida visitante e tentaram agredir os que estavam no local.

Nas imagens, é possível observar a presença de jogadores do clube londrino, incluindo o brasileiro Lucas Paquetá, que comemoravam dentro de campo e, quando perceberam o que estava acontecendo, foram defender a parte destinada à sua torcida. No lugar, estavam amigos e familiares dos atletas.

Veja as imagens:

Paqueta, Downes and Benny scrapping pic.twitter.com/F9QQzYiSDB — COYIrons (@COYIronscom) May 18, 2023

Was in der TV-Übertragung nicht mehr gezeigt wurde: Nach Abpfiff haben nach Angaben mehrerer Beobachter im Stadion AZ-Hooligans versucht, einen West-Ham-Block anzugreifen, wo auch Spielerfrauen saßen. Spieler der Londoner sind daraufhin dort hingeeilt. pic.twitter.com/GuLqHknKXN — oranjefussball 🇳🇱 (@oranjefussball) May 18, 2023