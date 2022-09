Torcida do Atlético de Madrid chama Vini Junior de 'macaco' antes de jogo contra Real Madrid

O atacante brasileiro Vini Júnior, do Real Madrid, foi alvo de ofensas racista neste domingo (18) antes do clássico com o Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol. Na entrada do estádio Metropolitano, uma parte da torcida dos donos da casa chamou o atleta de 22 anos de ‘macaco’.

“Vinicius és un mono”, cantavam. Em tradução, a frase significava: “Vinicius é um macaco”.

Nos últimos dias, o jogador sofreu uma injúria racial em um programa de televisão espanhol. Por conta de uma comemoração de gol, em que dança, o empresário Pedro Pravo afirmou que Vini fazia 'papel de macaco'

Pedro Bravo Presidente da Associação de Empresário de Jogadores da Espanha "Deve-se respeitar o adversário. Quando você faz um gol, se quiser sambar que vá a um sambódromo no Brasil. Aqui (na Espanha) o que se tem de fazer é respeitar seus companheiros de profissão e deixar de fazer papel de macaco".

A fala existiu após o volante Koke, capitão do Atlético de Madrid, dar um aviso: o clássico teria "confusão" se o brasileiro fizesse a comemoração dançando. O movimento inflamou a torcida contra o Real Madrid.

JOGADORES SE MANIFESTAM Vini Júnior replicou nos stories do Instagram diversas mensagens de apoio recebidas de colegas de Seleção brasileira e de outros times. Entre eles, Neymar, Raphinha, Thiago Silva e Lucas Paquetá. "Dance, sim, irmão! Seja você sempre. Não permita que ninguém tire sua felicidade. Isso não é falta de respeito", escreveu Silva. "Drible, dance e seja você! Feliz do jeito que é... Vai pra cima, meu garoto! Próximo gol bailamos", disse o camisa 10 da seleção. Vini replicou a mensagem e respondeu: "Sempre. E não vamos parar!", respondeu o jogador do Real. Legenda: Neymar repostou foto do amigo durante a comemoração e demonstrou apoio. Foto: Reprodução/Instagram Legenda: Thiago Silva também publicou mensagem em apoio ao companheiro de seleção. Foto: Reprodução/Instagram