Torcida de Chelsea e Betis brigam antes da final da Conference League; veja vídeo

A final da Conference League, realizada na cidade de Wroclaw, na Polônia, teve um capítulo lamentável antes da decisão. Antes do jogo desta quarta-feira (28), as torcidas dos finalistas Chelsea e Real Bétis protagonizaram um conflito na noite da última terça-feira (27), com a polícia tendo que ser, inclusive, acionada para controlar a situação.

Real Betis e Chelsea se enfrentam pela final da UEFA Conference League nesta quarta-feira (28).O jogo será às 16h, no Estádio Municipal de Breslávia. Sobre o palco da decisão, a capacidade do Estádio é de 42 mil pessoas, entretanto, segundo o jornal inglês “Daily Mail”, aproximadamente 70 mil torcedores dos dois times estão presentes na cidade polonesa.

"Os policiais uniformizados reagiram imediatamente após o incidente, o que não resultou em nenhuma escalada adicional do conflito ou comportamento negativo. Os torcedores se espalharam em diferentes direções e neste momento os policiais da divisão criminal realizam diligências para identificá-los.

O número de forças policiais preventivas e operacionais e sua saturação são tão grandes em locais onde moradores e torcedores se reúnem ou circulam que todos podem se sentir seguros.

Por favor, notifique imediatamente a polícia ou a patrulha da Guarda Municipal mais próxima sobre qualquer incidente, ou ligue para o número de emergência 112. Estamos à sua disposição e nossa prioridade é garantir a segurança."

