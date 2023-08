Torcida apoia elenco do Santos antes de embarque para enfrentar o Fortaleza

Mesmo em crise e no Z4 da Série A do Brasileiro, o elenco do Santos recebeu apoio da torcida antes do embarque para enfrentar o Fortaleza no domingo (13), pela Série A. Um grupo de 300 torcedores esteve no início da tarde desta sexta-feira (11), no aeroporto em Guarulhos (SP), para apoiar o Peixe antes da viagem para enfrentar o Leão de Aço, em jogo no domingo, às 18h30 no Castelão pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os torcedores entoaram cantos de apoio ao time, além de fazer um corredor para receber os jogadores. O Santos inicia a 19ª rodada na zona de rebaixamento do Brasileirão. O Peixe ocupa a 17ª colocação, com 18 pontos e só venceu uma partida nas últimas 12 rodadas da competição.

Veja vídeo

O apoio da nação santista no aeroporto! 💥✈️ pic.twitter.com/GuYHjU4wgZ — Santos FC (@SantosFC) August 11, 2023

O meia Nonato, recém chegado ao Peixe, acredita que o elenco santista tem capacidade para reagir.

"O mais importante é a gente manter a tranquilidade. Você não pode se desesperar. Claro, são momentos difíceis. Mas, quando você tem maturidade, tem de olhar com outros olhos, ajudar os companheiros. É normal ter pressão. Você está num time grande, como o Santos. Eu vim aqui muito motivado e com muita convicção. Eu sabia dos jogadores que estavam aqui. Assisti aos jogos. Vim para somar, vim para ajudar. E, como disse, com a plena convicção de que temos potencial para sair dessa situação".

Desfalques

Para o jogo contra o Leão, o técnico Diego Aguirre, que deve fazer sua estreia no duelo, não terá à disposição o goleiro João Paulo, o meia Lucas Lima e o atacante Stiven Mendoza. Os três estão suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo. No Departamento Médico, estão o volante Alison e o lateral-esquerdo Felipe Jonatan se recuperam de lesão no joelho.