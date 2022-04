Torcedores do Santos e do Coritiba brigam nos arredores da Vila Belmiro; veja imagens

Uma briga entre torcedores do Coritiba e do Santos ocorreu neste domingo (17), nas proximidades da Vila Belmiro. A confusão generalizada trouxe danos materiais, além de medo a quem mora no local. Uma unidade de saúde chegou a ser invadida por vândalos, que destruíram parte do equipamento. A Polícia Militar esteve no local e conteve o tumulto após confronto.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento da confusão em Santos, que teve início antes mesmo do jogo entre os times. Bombas de efeito moral chegaram a ser usadas.

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), os vândalos invadiram o local e quebraram uma porta de vidro. A briga teria começado por volta ads 7 horas da manhã e se intensificado às 11 horas, no início da partida válida pelo Brasileirão. O grupo de torcedores também jogou pedras em diversos veículos no local.

A PM informou que 16 pessoas, entre torcedores do Peixe e do Coxa, foram detidas e conduzidas ao 7º Distrito Policial. Eles devem responder por agressão e danos.

VEJA IMAGENS

Legenda: Grupo de vândalos invadiu e depredou unidade de saúde. Foto: Reprodução

Legenda: Torcidas brigam nas ruas de Santos. Foto: Reprodução