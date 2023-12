Torcedores do Fortaleza realizam ação de Natal nesta sexta-feira (22); veja detalhes

Pedro Alberto Organizador da ação

"Nós vamos estar passando em alguns bairros de Fortaleza, fazendo essa ação, com um Papai Noel, com o Laion, nosso mascote, onde vamos estar distribuindo brinquedos, cestas de Natal e comida, através de quentinhas e cachorro quente. Nessa ação, também vamos estar distribuindo vários brindes do Fortaleza, que o Bem Tricolor doou para a gente fazer isso. São cofrinhos, camisas, sapatos. Vamos distribuir também bombom, pipoca, ursos de pelúcia. Então, é uma ação conjunta da TUF com o Bem Tricolor e a Neqta, onde vamos levar para a população de alguns bairros e também para a população de rua de Fortaleza. O intuito é levar um pouco mais de carinho para todos", disse.