Torcedores do Fortaleza levam faixas de paz ao PV após briga entre organizadas

Alguns torcedores do Fortaleza levaram faixas pedindo paz após episódio de violência entre torcidas organizadas do próprio time. Diante do Cariri, nesta segunda-feira (27), as arquibancadas do Estádio Presidente Vargas, que recebeu o duelo válido pelo Cearense, foram palco da manifestação.

"Futebol é alegria. Brigar só pelos três pontos."

"Queremos intensidade, e não impunidade."

Em nota, o clube repudiou as brigas nas arquibancadas durante o duelo contra o Horizonte, no Estádio Domingão. Em seguida, rompeu com as duas organizadas envolvidas na confusão.

As duas torcidas (TUF e JGT) estão proibidades de frequentar os jogos do time em competições organizadas pela FCF. O clube também vai precisar impedir a entrada desses torcedores nos jogos. A decisão [e do TJDF-CE. Acompanhe em tempo real.

