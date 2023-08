Torcedores do Fortaleza contam com auxílio de torcida aliada para a confecção de 55 mil bandeirinhas

Nesta quinta-feira (31), o Fortaleza recebe o América-MG, às 19h, na Arena Castelão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana de 2023. Com mais de 50 mil torcedores já confirmados, a expectativa é que a torcida do Leão protagonize mais uma grande festa nas arquibancadas. Para isso, 55 mil bandeirinhas estão sendo feitas pelos tricolores. O detalhe é que até torcidas aliadas de outros times estão ajudando na confecção do material.

Em passagem por Fortaleza por conta do jogo contra o Floresta pela última rodada da Série C, torcedores do América-RN estiveram presentes na sede da TUF, principal organizada do Fortaleza, onde as bandeirinhas estão sendo confeccionadas e ajudaram na montagem. Victor Martins, responsável pela organização da ação, explicou a parceria entre as torcidas e afirmou que se trata de uma amizade

Legenda: Torcedores do América-RN ajudaram na confecção das bandeirinhas. Foto: Victor Martins

"Eu acho que Fortaleza e América-RN é uma união, uma amizade, que ultrapassa as torcidas organizadas. As torcidas em geral, o povão como é chamado, dos dois times se gostam. Eu sou suspeito pra falar, pois minha esposa é de Natal, é torcedora do América-RN, meu filho também nasceu lá, mas sempre morou aqui. Eu já fui pra jogos do América-RN com ela, e ultrapassa as torcidas organizadas. Você chega lá e vê blusas do Fortaleza, não só da organizada, aqui muita gente também tem blusa do América-RN, então é uma união que ultrapassou as torcidas organizadas. Eu acho que as torcidas em geral são muito amigas e têm um respeito muito grande, apesar de ser um rival nordestino. Rival entre aspas. Já nos enfrentamos várias vezes, mas eu creio que é sempre um jogo de amigos, jogo de compadres, isso na parte da torcida. Em campo, a gente sempre vai querer ganhar deles. Eles vieram para cá por conta do jogo deles e, como a gente estava nesse processo de produção, decidiram ajudar já que estavam por aqui", disse.

CASA CHEIA

Mais de 50 mil torcedores já confirmaram presença na Arena Castelão para acompanhar o duelo entre Fortaleza e América-MG. Ao todo, são 50.115 torcedores garantidos na partida, sendo 29.817 sócios-torcedores do Fortaleza com o check-in realizado e 20.298 ingressos já vendidos. O Tricolor do Pici venceu o jogo da ida por 3 a 1.

Por ter vencido a primeira partida por 3 a 1, o Tricolor do Pici pode perder por até um gol de diferença que estará classificado para as semifinais da Sul-Americana pela primeira vez em sua história.