Torcedores do Flamengo vão para setor do Fortaleza e são retirados na Arena Castelão

Um grupo de torcedores à paisana, sem nenhum uniforme de clube de futebol, foi retirado de determinados setores da Arena Castelão ao marcar presença em espaços destinados para a torcida do Fortaleza neste sábado (25), durante o jogo com o Flamengo. O movimento de fiscalização foi intensificado para evitar presença da torcida visitante em espaços destinados para os tricolores, o que poderia resultar em conflitos na arquibancada.

A recomendação partiu do Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudetor), que solicitou que a Polícia Militar realizasse essa maior investigação.

Por meio de nota oficial, a diretoria do Fortaleza também enfatizou o alerta. "O acesso de torcedores visitantes aos setores destinados exclusivamente à torcida do Fortaleza está proibido. Em cumprimento à recomendação do Ministério Público, torcedores do time adversário identificados em áreas reservadas à torcida mandante serão retirados do estádio”, disse trecho do comunicado.

O Diário do Nordeste apurou que os indivíduos retirados da arquibancada pelos agentes de segurança foram realocados no setor de visitante, que tinha carga inicial próxima de 10 mil espectadores e estava esgotado. O valor do ingresso para essa região era de R$ 250 (inteira).

Torcedores do Flamengo retirados de setores do Arena Castelão