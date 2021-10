Torcedores do Flamengo publicam comentários xenófobos contra nordestino Renê nas redes sociais

Torcedores do Flamengo espalharam comentários xenófobos nas redes sociais contra o lateral-esquerdo do próprio clube Renê, nordestino e piauiense, na noite do último sábado (23), após uma má atuação do jogador na derrota para o Fluminense por 3 a 1, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Renê é reserva de Filipe Luís, mas entrou como titular no Fla-Flu. Ele falhou em ao menos dois gols do rival, entretanto marcou o único gol do Rubro-Negro na partida. Mesmo assim, diversos torcedores não pouparam o atleta e destilaram preconceito e ódio.

Vários usuários do Twitter chamam Renê de "Paraíba", um termo genérico para discriminar os nordestinos. Xenofobia é crime no Brasil, previsto pela Lei Nº 9.459, com pena de reclusão de um a três anos.

Confira algumas postagens preconceituosas:

Legenda: Vários usuários do Twitter chamam Renê de "Paraíba", um termo genérico para discriminar os nordestinos Foto: Reprodução/ Twitter

Com a derrota, o Flamengo se manteve com 46 pontos e caiu para terceiro lugar na Série A, ultrapassado pelo Fortaleza (48 pontos), que venceu o Athletico Paranaense por 3 a 0. Já o Fluminense segue em 8º lugar, com 39 pontos.