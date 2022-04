Um grupo de torcedores fazem protesto na sede do Flamengo na manhã desta sexta-feira (8), no CT Ninho do Urubu. Jogadores e membros da comissão técnica ouviram reclamações sobre a queda de rendimento da equipe na temporada. No último fim de semana, os rubro-negros perderam o título do Carioca para o Fluminense.

Na entrada do CT, eles hostilizaram atletas e comissão técnica que chegavam para o treino do dia. Alguns cercaram os carros de jogadores como Gabriel Barbosa, Thiago Maia e David Luiz. O zagueiro abriu o vidro do carro para falar com alguns mais exaltados. Gabigol também teve dificuldade para acessar o local. O vídeo abaixo mostra o carro do volante Thiago Maia cercado. Alguns torcedores chegam a pôr a mão dentro do veículo, na porta do motorista. As imagens são da jornalista Isabelle Costa, do S1 Live.

VEJA VÍDEO:

Outros atletas viram torcedores acertarem tapas e até socos na lataria e nos vidros dos veículos deles. Quando a aglomeração estava maior, seguranças do clube e policiais usaram spray de pimenta para dispersar o grupo de dezenas de pessoas. Havia uma faixa com a mensagem: "Se damos a vida, exigimos que vocês deem o sangue". Alguns levaram também caixões com fotos de jogadores.

Parte da torcida já pede a saída do técnico Paulo Sousa, contratado no fim de 2021. Houve outro protesto no domingo, quando os jogadores embarcaram rumo ao Peru para estrear na Libertadores. A equipe venceu o Sporting Cristal por 2 a 0.

A relação entre as torcidas organizadas e a diretoria rubro-negra está estremecida. O clube sugeriu a possibilidade de uma reunião com membros do time, da comissão técnica e lideranças de torcidas. O encontro ocorreria na quinta-feira, mas foi cancelado.

O Flamengo estreia contra o Atlético-GO no Brasileirão. O duelo será neste sábado (9), na casa adversária. Depois, na terça, a equipe enfrenta o argentino Talleres.

