Torcedores do Flamengo ficam sem voo para final após problema com empresa de turismo; veja confusão

Um dia antes da grande final da Libertadores, o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão, amanheceu esta sexta-feira (28), com tumulto e torcedores do Flamengo sem passagem para Guayaquil-EQU. A empresa de viagens, Outside Tours, teve problemas em fretar aviões para a cidade equatoriana.

A dor de cabeça dos rubro-negros começou antes mesmo do embaque. A patrocinadora oficial do clube carioca, Outside Tours, vendeu pacotes de viagem, mas não conseguiu atender a demanda.

Em acordo com o Procon-RJ, a empresa ficou de levar os torcedores ainda na noite de qunta-feira, o que não aconteceu. Em atualização mais recente, a Outside disse que terá voos ao final desta sexta-feira, às 23h, 23h30 e 3h (horários de Brasília).

SEDE DA EMPRESA

Inconformados com a falta de informação, outros torcedores se dirigiram à sede da Outside Tours no Centro do Rio de Janeiro. Eles buscam explicações junto aos funcionários da empresa a respeito do cancelamento dos embarques marcados para o dia anterior.

FINAL DA LIBERTADORES

Flamengo e Athletico-PR se enfrentam pela grande decisão da competição às 17h (horário de Brasília), de sábado (29), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbono, em Guayaquil-EQU. As duas equipes já se encontram na cidade equatoriana para a final.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil