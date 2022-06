Torcedores do Boca Juniors são presos por gestos nazistas e racistas em jogo contra o Corinthians

Uma das marcas negativas desta edição da Copa Libertadores 2022 será a repetição de cenas de racismo entre torcedores de outros países sul-americanos, principalmente argentinos contra torcedores brasileiros.

Após manifestações racistas contra o Fortaleza, em Buenos Aires, contra o River Plate, foi a vez de torcedores do Boca Juniors, já de forma repetida, voltarem a manifestar racismo dentro do território brasileiro, em jogo contra o Corinthians na NeoQuímica Arena.

Ontem, no empate em 0 a 0 do time argentino com o brasileiro, três torcedores do país vizinho foram detidos.

Dois deles por imitarem macacos em alusão à cor da pele dos torcedores brasileiros. Segundo o delegado Cesar Saad, da Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva, eles terão de pagar fiança de R$ 20 mil para liberação.

Já o terceiro caso, ainda mais grave, foi de um torcedor fazendo gestos nazistas em direção aos corinthianos. No caso dele, a situação é mais complicada, pois foi enquadrado em 'apologia ao crime', que é inafiançável.

Nota do Corinthians

Após a partida, o time de Parque São Jorge se manifestou e disse que vai até as últimas consequências para punir os infratores.

“Estes comportamentos não serão tolerados. (…) Fiel à sua história de luta, o Corinthians procederá novamente às queixas cabíveis – o que faremos sempre, até que não seja mais necessário”, afirmou o clube.