Ronaldo promove mudança no escudo do Valladolid e torcedores desaprovam

O Valladolid oficializou nesta segunda- feira (20), no aniversário de 94 anos do clube, a mudança do escudo da equipe. Ronaldo Nazário, proprietário do time, já havia anunciado a mudança em abril. A justificativa utilizada para realizar a alteração foi de trazer "um reflexo de uma nova era para o clube", mesmo assim, a torcida desaprovou a ação do time.

Legenda: Novo escudo foi inspirado no de 1928, o primeiro do clube Foto: Reprodução

Escudo do Valladolid

O escudo do clube espanhol era o mesmo desde 1998 e os torcedores já haviam manifestado o descontentamento desde abril. Com a oficialização realizada nesta segunda, as críticas aumentaram. O Twitter oficial do time postou um vídeo apresentando o novo escudo e recebeu muitas respostas negativas.

REAL VALLADOLID 1928 pic.twitter.com/bBCnl7mh9k — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) June 20, 2022

Torcida se manifestou

A torcida não perdoou ninguém e Ronaldo também foi alvo de críticas e xingamentos. Memes zombando do porte fisico do jogador viralizaram nas redes.