Torcedores de Atlético-MG e Cruzeiro entram em confronto antes de clássico; Duas pessoas ficam feridas

Horas antes do clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG, imagens que circulam nas redes sociais mostram torcedores organizados das duas equipes entrando em conflito nas ruas de Belo Horizonte. Duas pessoas ficaram feridas e outras foram presas.

A partida está prevista para começar às 16 horas, no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro.

Em vídeos publicados no X (antigo Twitter), usuários relatam momentos de tensão e extrema violência entre as organizadas dos rivais mineiros. Nas imagens, é possível ver o uso de fogos de artifício e armas brancas, como barras de ferro e outros materiais. A Polícia Militar foi acionada para conter o confronto.

As informações preliminares divulgadas pela Rádio Itatiaia apontam que dezenas de criminosos teriam sido presos. Dois homens que estavam no conflitos teriam sido gravemente feridos e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A reportagem do Estadão tentou entrar em contato com as autoridades responsáveis por acompanhar o caso, mas até o momento não obteve resposta.

Este é o segundo encontro entre Cruzeiro e Atlético neste ano. Na primeira ocasião, prevaleceu o empate sem gols pela FC Series, a antiga Florida Cup, em Orlando, nos Estados Unidos.