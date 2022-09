Torcedores arremessam bananas durante comemoração de gol de Richarlison pelo Brasil; veja vídeo

Um novo episódio de racismo foi registrado no futebol mundial. E desta vez foi no amistoso entre Brasil e Tunísia, realizado em Paris, na França. Após marcar o segundo gol do jogo, o atacante Richarlison foi comemorar na linha de fundo. E foi neste momento que bananas foram arremessadas no campo.

ASSISTA O MOMENTO DO ATO RACISTA:

Torcedores arremessam bananas durante comemoração de gol de Richarlison pelo Brasilhttps://t.co/4glxo76scT pic.twitter.com/Z7Ai2vxe4V — Jogada (@diariojogada) September 27, 2022

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver duas bananas sendo arremessadas em direção ao jogador. Sem querer polemizar, os jogadores rapidamente chutam a fruta para fora do campo e correm para reiniciar a partida.

Legenda: Antes da partida, a Seleção entrou com uma mensagem justamente para combater o racismo Foto: CBF

CBF repudia ato

Em nota publicada nas redes sociais, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), lamentou o episódio.

"Lamentavelmente, após a ação, uma banana foi atirada no gramado em direção a Richarlison, autor do segundo gol brasileiro. A CBF reforça o sua posição de combate ao racismo e repudia qualquer manifestação preconceituosa", disse.

