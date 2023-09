Torcedoras do Fortaleza sofrem importunação sexual no Castelão, durante jogo contra o Corinthians

Duas mulheres foram vítimas de importunação sexual durante o jogo entre Fortaleza e Corinthians, válido pelo Brasileirão, na noite desta quinta-feira (14). Andrey Craveiro Mourão, de 45 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar após cometer o delito na Arena Castelão. A denúncia foi feita na delegacia do estádio. Tricolor do Pici acompanha o caso.

Em nota, a Secretaria de de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o homem de 45 anos importunou as torcedoras enquanto elas assistiam ao jogo. Logo após o ocorrido, as vítimas procuraram uma equipe da polícia para denunciar o caso. Todos foram levados para a Delegacia da Mulher, na capital cearense. Andrey Craveiro foi atuado em flagrante pelo crime de importunação sexual e está à disposição da Justiça.

FORTALEZA SE MANIFESTA

A assessoria de comunicação do Fortaleza informou que acompanha o caso e que trabalha para adotar medidas de combate ao assédio no estádio. O Tricolor do Pici também disponibilizou um telefone para denúncias, que podem ser feitas anonimamente através do número (85) 99793-6452.

VEJA A NOTA COMPLETA DA SSPDS:

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu em flagrante Andrey Craveiro Mourão, de 45 anos, por crime de importunação sexual. O caso foi registrado na noite dessa quinta-feira (14), durante uma partida de futebol, em um estádio situado no bairro Boa Vista - Área Integrada de Segurança 7 (AIS 7) de Fortaleza. Na ocasião, duas mulheres estavam assistindo ao jogo, quando foram importunadas pelo indivíduo. Uma equipe da PMCE foi acionada pelas vítimas e conduziu todos os envolvidos para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), de Fortaleza, unidade especializada da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). O homem foi autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual e colocado à disposição da Justiça.