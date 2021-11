Torcedor se arrepende de quebrar cadeira do Castelão e paga R$ 478; Sejuv faz campanha por cuidado

Após período com parte das cadeiras danificadas, a Arena Castelão finalmente recebeu novos assentos que possibilitam a utilização da capacidade máxima da arena esportiva, 63.904 lugares. No entanto, em apenas três partidas realizadas após o conserto, 98 cadeiras já foram quebradas.

Uma delas foi danificada por um torcedor em especial. O alvinegro Roney Saldanha se empolgou na comemoração de um gol do Vovô contra o Bragantino e acabou quebrando um assento. Ele se arrependeu do ocorrido e procurou a administração estadual e o próprio Ceará para reparar o dano ao patrimônio público. Ele desembolsou R$ 478.

“Aconteceu comigo, na hora do gol do meu time, o Ceará, eu não me contive e, infelizmente, quebrei a cadeira. Depois do jogo, eu logo entrei em contato com a Sejuv sobre o ocorrido. E foi gerado um Documento de Arrecadação do Estado (DAE) e realizei o pagamento”, disse o torcedor.

Campanha por conservação

Com o número elevado de assentos quebrados em poucos jogos, a Secretaria do Esporte e Juventude do Estado (Sejuv) iniciou uma campanha de conscientização. “O torcedor tem que ter essa conscientização que a Arena Castelão é um patrimônio público, tem que preservar, para que quando ele volte para o próximo jogo não fique faltando seu assento”, pontuou o secretário do Esporte e Juventude, Rogério Pinheiro.

Como a Sejuv tem uma reserva técnica, foram substituídas as cadeiras quebradas nesses três jogos para o Clássico-Rei de hoje.

Legenda: Cadeira quebrada na Arena Castelão Foto: Sejuv

Tudo filmado

Outra "conscientização" importante pode vir através do bolso e da lei. Segundo a pasta, a Arena Castelão tem vigilância eletrônica e todos os torcedores estão sendo filmados.

Legenda: Arena Castelão está novamente com capacidade máxima de mais de 63 mil torcedores Foto: Sejuv

Se quebrarem cadeiras, os autores poderão ser identificados e obrigados a ressarcir o Estado com o valor da cadeira, que é de R$ 478. Além disso, a Polícia Militar está em alerta sobre qualquer episódio e, constatado, o torcedor também será encaminhado à delegacia e lavrado dano ao patrimônio público.

Nesta quarta-feira (17), a Arena Castelão recebe o Clássico-Rei, o primeiro com a presença das duas torcidas desde a retomada do público aos estádios de futebol. A partida acontece às 20h e terá transmissão ao vivo da Rádio Verdes Mares e do Diário do Nordeste em tempo real.